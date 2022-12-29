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Bize yakışmadı

Avcı: Benim için en sıkıntılı maçlardan biriydi. 10'a 10 oynadık büyük bölümü. Hiçbir tepki veremedik. Bu hiç şık olmadı. Bu hiç yakışmadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 06:50
Bize yakışmadı

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Karagümrük mağlubiyeti sonrası bir hayli üzgündü. Deneyimli çalıştırıcı "İlk 20 dakika planladığımız baskıyı yaptık. 4 gün önce maçı kazandıktan sonra tam tersi bir maç oynadık. 20. dakikadan sonra hiçbir hareketlilik yok. Pasın şiddeti iyi değil. Rakip savunma arkasına koşu yok. Bunları yapmazsan rakibi aşamazsın. Yine de maç elimizdeydi. 10'a 10 oynadık büyük bölümü. Hiçbir reaksiyon gösteremedik. Şık olmadı. Trabzonspor'a yakışmadı. En sıkıntılı maçlardan birini geçirdim" ifadelerini kullandı. Avcı bu kötü oyunu ve skoru sorgulayacaklarını belirtti.

"KEŞKE DEĞİŞTİRSEYDİM"

"Fenerbahçe'ye karşı yüksek motivasyon ve mücadele ile oynamıştık. Acaba rotasyon yapsam mı diye düşündüm. Kazanan takımı bozmayayım dedim. Demek ki değiştirmem gerekiyormuş. Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum."

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