Trezeguet rekor peşinde

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Trezeguet, performansıyla parmak ısırtıyor. Bordomavili takımın hücumdaki en önemli silahlarından olan Mısırlı sol kanat, Fenerbahçe filelerini sarsarak ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti ve takımın en skorer ismi oldu. 28 yaşındaki oyuncu toplamda 7 gole imzasını attı. Ligde bir gol daha atması halinde geride kalan sezon ulaştığı gol sayısını (6) yakalayacak olan Trezeguet, rakip fileleri toplamda 7 kez daha havalandırması halinde kariyer rekorunu kıracak. Mısırlı futbolcu 2017-2018 sezonunda formasını giydiği Kasımpaşa'da 31 maçta 13 gol atmıştı