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KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Spor Toto Süper Lig)

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak ve Ümit Öztürk'ün yöneteceği müsabaka futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Serkan Asan, Denswil ve Bruno Peres maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 15:40
KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR CANLI MAÇ İZLE 📺 | TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta? (Spor Toto Süper Lig)

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

4 EKSİK BULUNUYOR

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Levent, Borini, Colley, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi

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