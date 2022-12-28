Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Fırtına Süper Lig'in 16. haftasında bugün Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.



KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER



Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Levent, Borini, Colley, Diagne



Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi