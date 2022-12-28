Haberler Trabzonspor Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Abdullah Avcı sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Fırtına'da tek hedef 3 puan! İşte Abdullah Avcı'nın 11'i

Fırtına Süper Lig'in 16. haftasında bugün Karagümrük'e konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor.

KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Karagümrük: Viviano, Salih, Baniya, Dresevic, Biraschi, Ozdoev, Ricci, Levent, Borini, Colley, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Maxi

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