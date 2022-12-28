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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Karagümrük'ün konuğu oluyor. Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:56 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 20:00
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fırtına, Fenerbahçe derbisinde aldığı galibiyetin ardından Fatih Karagümrük deplasmanına konuk oluyor.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Colley, Shukurov, Borini, Diagne

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Bartra, V. Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet, Visca, Gomez

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Trabzonspor maçı 28 Aralık Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

4 EKSİK BULUNUYOR

Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası Ziraat Türkiye Kupası'nda Yılport Samsunspor'u 3-0 mağlup eden, Süper Lig'de de lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek şampiyonluk iddiasını ortaya koyan bordo-mavililer, Fatih Karagümrük karşısında başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek istiyor. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil ile tedavisi tamamlanan ancak lisansı çıkarılmayan Bruno Peres, kadroda yer alamayacak.

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