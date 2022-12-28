Haberler Trabzonspor Fatih Karagümrük Trabzonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fatih Karagümrük Trabzonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Fatih Karagümrük'ün, Trabzonspor'u konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla ev sahibi Fatih Karagümrük oldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 22:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 22:06
Fatih Karagümrük Trabzonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.

Fatih Karagümrük adına goller; 6. dakikada Ozdoev, 34'de Borini, 67'de Ricci ve 87'de Kouassi'den geldi.

Konuk ekip Trabzonspor'un tek golü ise 20. dakikada M. Bartra'dan geldi.

Mücadelede ayrıca M. Bartra 45+3'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Visca ise 50. dakikada geçirdiği sakatlık sebebiyle saha kenarına geldi ve oyuna devam edemedi.

Fatih Karagümrük'ün, Trabzonspor'u 4-1 yenmesinin ardından ev sahibi Karagümrük ligde 16 puanla 11. sırada yer aldı.

Trabzonspor ise 26. puanla 5. sırada bulunuyor.

DİĞER
Son dakika haberleri: Transfer ateşini Cristiano Ronaldo Jr yaktı! Eski hocasından olay sözler
Hadise ile Hasan Can Kaya sevgili mi? Mehmet Dinçerler'den boşanalı 3 ay olmuştu o detay ortaya çıktı! Meğer doğum gününde...
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..."
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'dan beklenmedik kayıp! İşte güncel puan durumu
Trabzonspor'da şok sakatlık!
"Kayserispor'un sağlıklı bir ortama kavuşması gerekiyor"
EYT YAŞ SINIRI YOK! Başkan Erdoğan EYT kararını açıkladı
Cristiano Ronaldo'dan iş ilanı!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! Cumhurbaşkanlığı Kupası Mersin Yenişehir'in! 21:25
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 21:15
Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." Erman Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Ben olsam..." 21:05
Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... Trabzonspor 10 kişi kaldı! İşte kırmızı kart pozisyonu... 20:55
Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır Beşiktaş Adana Demirspor maçına hazır 20:07
Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu! 19:50
Daha Eski
Özer Hurmacı resmen Bursaspor! Özer Hurmacı resmen Bursaspor! 19:42
Abdullah Avcı: F.Bahçe maçı sonrası... Abdullah Avcı: F.Bahçe maçı sonrası... 19:33
Alanyaspor Kayserispor'u sahasında yendi! Alanyaspor Kayserispor'u sahasında yendi! 19:06
İstanbulspor Kasımpaşa'yı mağlup etti! İstanbulspor Kasımpaşa'yı mağlup etti! 19:05
Beşiktaş'ta iki imza birden! Beşiktaş'ta iki imza birden! 18:07
Sivasspor Galatasaray maçına hazır! Sivasspor Galatasaray maçına hazır! 17:56