Fatih Karagümrük Trabzonspor: 4-1 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan taraf ev sahibi Fatih Karagümrük oldu.
Fatih Karagümrük adına goller; 6. dakikada Ozdoev, 34'de Borini, 67'de Ricci ve 87'de Kouassi'den geldi.
Konuk ekip Trabzonspor'un tek golü ise 20. dakikada M. Bartra'dan geldi.
Mücadelede ayrıca M. Bartra 45+3'de gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Visca ise 50. dakikada geçirdiği sakatlık sebebiyle saha kenarına geldi ve oyuna devam edemedi.
Fatih Karagümrük'ün, Trabzonspor'u 4-1 yenmesinin ardından ev sahibi Karagümrük ligde 16 puanla 11. sırada yer aldı.
Trabzonspor ise 26. puanla 5. sırada bulunuyor.