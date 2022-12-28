Haberler Trabzonspor 13 puan kazandırdı

13 puan kazandırdı

Karadeniz devinin hücum bölgesindeki en önemli kozu olan Trezeguet, son olarak Fenerbahçe derbisinde şık bir golle ağları sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
13 puan kazandırdı
Fırtına, Trezeguet'nin gol attığı 5 lig maçının 4'ünü kazanırken, 1'inde sahadan beraberlikle ayrıldı.

DERBİLERİN GOLCÜSÜ

Trabzonspor'da da Maxi Gomez heyecanı sürüyor. Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile gündemde olan Uruguaylı yıldıza, Süper Lig'in resmi twitter hesabı da kayıtsız kalamadı. Maxi Gomez için 'Büyük maçların golcüsü' ifadeleri kullanıldı.

Kamp döneminin yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde yine sahanın en iyilerinden biri olmayı başarmıştı. Orta sahada takımının hücumlarını yöneten 23 yaşındaki futbolcu bugün de takımın en önemli silahlarından biri durumunda.


İdman sonrası yolculuk

Fırtına dün yaptığı idman sonrası Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti. Kadrodaki futbolcular: Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Eren, Arif, Hugo, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Visca, Djaniny, Gomez, Umut ve Naci.
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