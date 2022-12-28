13 puan kazandırdı

DERBİLERİN GOLCÜSÜ
Trabzonspor'da da Maxi Gomez heyecanı sürüyor. Fenerbahçe derbisinde attığı gol ile gündemde olan Uruguaylı yıldıza, Süper Lig'in resmi twitter hesabı da kayıtsız kalamadı. Maxi Gomez için 'Büyük maçların golcüsü' ifadeleri kullanıldı.
Kamp döneminin yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde yine sahanın en iyilerinden biri olmayı başarmıştı. Orta sahada takımının hücumlarını yöneten 23 yaşındaki futbolcu bugün de takımın en önemli silahlarından biri durumunda.
İdman sonrası yolculuk
Fırtına dün yaptığı idman sonrası Karagümrük maçı için İstanbul'a hareket etti. Kadrodaki futbolcular: Uğurcan, Muhammet Taha, Hakan, Larsen, Eren, Arif, Hugo, Hüseyin, Bartra, Siopis, Doğucan, Hamsik, Gbamin, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Visca, Djaniny, Gomez, Umut ve Naci.