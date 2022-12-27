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Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'un Fatih Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo mavililerde Stefano Denswil, Montasser Lahtimi ve Yusuf Erdoğan kafilede yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2022 Salı 15:36
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bordo mavililerde mücadele öncesi İstanbul kafilesinde yer alan futbolcular belli oldu.

Buna göre kafile şu futbolculardan oluşuyor:

1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Jens Stryger Larsen
5. Eren Elmalı
6. Arif Boşluk
7. Vitor Hugo
8. Hüseyin Türkmen
9. Marc Bartra
10. Siopis
11. Doğucan Haspolat
12. Marek Hamsik
13. Gbamin
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Trezeguet
19. Edin Visca
20. Djaniny Semedo
21. Maxi Gomez
22. Umut Bozok
23. Naci Ünüvar

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