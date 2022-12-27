Sihirbaz Avcı! Trabzonspor'u her yarışın içinde tutuyor

Ligde puan ortalaması 2.04 İlk sezon Avrupa kupaları Yenilmezlik serisi Büyük maçların adamı Trabzon'da tarih yazdı Son şampiyon Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı idaresinde başarılı bir performans ortaya koymayı sürdürüyor. Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde 2020-21 sezonunun 9. haftasından itibaren 84 lig maçı oynarken, 48 galibiyet, 28 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayıp, 172 puan topladı ve 2.04'lük puan ortalaması yakaladı.



2020-2021 sezonunun ilk 8 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer alan Fırtına, Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada sadece 3 kez yenildi. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti. Trabzonspor, 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirip Avrupa kupalarına katılma fırsatı yakaladı.



Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek bu sezon da şampiyonluk yolunda gücünü ortaya koyan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı performansını devam ettirdi. Karadeniz devi, Dünya Kupası nedeniyle verilen uzun aradan sonra lige Fenerbahçe galibiyetiyle başlayarak hem moral kazandı hem de taraftarlarının üst üste ikinci şampiyonluk inancını perçinledi. Bordo-mavililer, 15. hafta sonunda liderliğe yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 26 puanla 4. sırada kendisine yer buldu.



3 SEZONDA 3 KUPA



Bordo-mavili takım, Avcı döneminde geçen sezon 37 yıl aradan sonra şampiyonluk hasretine son verirken, 10 Kasım 2020 tarihinden itibaren göreve gelmesinin ardından geçen 776 günlük sürede 1 şampiyonluk, 2 de Süper Kupa olmak üzere 3 kupa müzesine getirdi. Bordo-mavililer, 2021-2022 futbol sezonunu Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada tamamlayarak şampiyonluğa ulaştı. Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de şampiyon olan Medipol Başakşehir'i 2-1 yenip, bu sezon da Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Trabzonspor, Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordomavililer, 666 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.



Trabzonspor, Avcı yönetiminde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı da başarılı sonuçlar almayı sürdürdü. Üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordomavililer, 666 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Bordo-mavililer, geçen sezon ise 38 haftalık bölümde 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak şampiyonluğa ulaşıp, 37 sezon sonra bu hasretine son verdi. Karadeniz devi, bu sezon 14 lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 26 puan elde etti. Lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, ilk sıraya yükselen Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yolunda da iddiasını sürdürdü