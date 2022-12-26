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Yarış bizsiz olmaz

Trabzonsporlu futbolcular, Fenerbahçe galibiyetini değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Yarış bizsiz olmaz

Uğurcan Çakır: Fenerbahçe'nin artılarını, eksileri biliyorduk; bunlar üzerinde idmanlarımızı yaptık. Arkadaşlarımızın, taraftarlarımızın yüreklerine sağlık, harikaydılar. Oyun disiplininden hiç kopmadık ve sonuç olarak da rahat bir galibiyet aldık.

Bardhi: Her maçı kazanmak için uğraşıyoruz. Böyle önemli bir maçı kazandığımız için ekstra mutluyuz. Şampiyonluk mücadelesinin zor olacağını biliyoruz. Ama şunun farkında olabilirsiniz; zirve için mücadele edeceğiz. Bundan şüphe yok.

Bartra: Dünya Kupası arasında takım olarak çok iyi çalışıp, hazırlandık. 3 puanı hak ederek kazanmamız beni ayrı mutlu ediyor. Çok gol atan bir rakibimiz vardı ama biz maçı gol yemeden bitirdik. Çünkü bu konuya çok iyi çalışmıştık.

Trezeguet: Tüm takım harikaydı, herkes çok iyi mücadele etti. Taraftarımız da bizi destekledi. Umarım bu şekilde oynayıp bize destekleri sürer. Bu şekilde tekrardan şampiyonluğu elde ederiz. Taraftarlarımızın evlerine mutlu gitmelerini istedim.

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