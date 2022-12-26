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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında oynayayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:12
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 çalışması gerçekleştirildi. Geniş alan oyunla devam eden antrenmanın son bölümünde ise şut çalışması yapıldı.

Trabzonspor, Salı günü yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

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