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Georgina Rodriguez'den eşi Cristiano Ronaldo'ya lüks hediye

Son zamanlarda Al Nassr'a transfer olması beklenen Cristiano Ronaldo'ya, eşi Georgina Rodriguez'den lüks bir hediye geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 15:16
Georgina Rodriguez'den eşi Cristiano Ronaldo'ya lüks hediye

Noel tatilini ailesiyle birlikte geçiren Cristiano Ronaldo'ya sevgilisi Georgina Rodriguez'den lüks bir jest geldi.

2020 yılının Şubat ayında, Cristiano Ronaldo'ya doğum günü hediyesi olarak lüks bir araç hediye eden Rodriguez, bu kez Noel'de sevgilisine yine lüks bir araç hediye etti.

Ronaldo sosyal medya hesabından sevgilisine hediye için teşekkür etti.

Rodriguez'in Ronaldo'ya hediye ettiği Rolls Royce Phantom'un piyasa değeri yaklaşık 250 bin dolar (4.7 milyon TL) olarak biliniyor.

2022 Dünya Kupası esnasında Manchester United'daki sözleşmesi feshedilen Ronaldo'nun yeni adresi kesinleşmiş değil. Ancak Portekizli yıldız bir süredir Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile görüşme halinde.

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