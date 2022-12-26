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Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Son dakika spor haberi: Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Özellikle iç sahada sergilediği grafikle dikkat çeken Fırtına, derbilerde de üstün bir performans sergiliyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2022 Pazartesi 10:08
Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi yenerek derbilerdeki iyi gidişatını sürdürdü.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Bordo-mavililer rakibini Maxi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle devirmeyi başardı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Teknik direktör Abdullah Avcı, bu karşılaşmayla beraber kariyer rekoru kırdı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisi 32 maça yükseldi.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Bu istatistik de tecrübeli çalıştırıcının kariyerindeki en uzun seri olarak dikkat çekti.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Avcı ile üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Karadeniz devi, bu dönemde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Avcı toplamda ise derbilerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Fırtına, son 2 sezonda evinde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe'yi 2 kez (3-1 ve 2-0) yendi.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Kamp döneminin yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde yine sahanın en iyilerinden biri oldu.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Orta sahada takımının hücumlarını yöneten 23 yaşındaki futbolcu, muhteşem bir performans sergiledi, taraflı tarafsız herkesi mest etti.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Abdülkadir, ayrıca ikinci yarıda aldığı müdahale ile Crespo'nun kırmızı kart görmesini sağladı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

TREZEGUET'TEN SÜPER GOL
Fenerbahçe karşısında son derece istekli olan Trezeguet, golü son saniyelerde attı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

İkinci yarıda Fenerbahçe savunmasına zor onlar yaşatan Mısırlı sol kanat, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

12. ADAM GERi DÖNDÜ
Başkan Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe galibiyetinde taraftarın büyük payı olduğunu söyledi.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde maç öncesi yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara, tahriklere kapılmadan 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler.

Derbi kralı Trabzonspor! Bileği bükülmüyor

Geçen seneki 12. adamımız geri döndü.

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