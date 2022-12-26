Derbi kralı

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı. Avcı ile üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz devi, bu dönemde 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 6 beraberlik aldı. Avcı toplamda ise derbilerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Fırtına, son 2 sezonda evinde Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlardan beraberlikle ayrılırken Fenerbahçe'yi 2 kez (3-1 ve 2-0) yendi.

ÖMÜR ŞOV YAPTI

Kamp döneminin yıldızı Abdülkadir Ömür, Fenerbahçe derbisinde yine sahanın en iyilerinden biri oldu. Orta sahada takımının hücumlarını yöneten 23 yaşındaki futbolcu, muhteşem bir performans sergiledi, taraflı tarafsız herkesi mest etti. Abdülkadir, ayrıca ikinci yarıda aldığı müdahale ile Crespo'nun kırmızı kart görmesini sağladı.

TREZEGUET'TEN SÜPER GOL

Fenerbahçe karşısında son derece istekli olan Trezeguet, golü son saniyelerde attı. İkinci yarıda Fenerbahçe savunmasına zor onlar yaşatan Mısırlı sol kanat, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 5 gol atarken, 3 asist yaptı.

12. ADAM GERi DÖNDÜ

Başkan Ahmet Ağaoğlu Fenerbahçe galibiyetinde taraftarın büyük payı olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Hiçbir şekilde maç öncesi yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara, tahriklere kapılmadan 100 dakika boyunca takımımızı desteklediler. Geçen seneki 12. adamımız geri döndü. 45 günlük süreç içerisinde taraftarı endişeye sokanlar vardı. Aynı ciddiyetle, aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.