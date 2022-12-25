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Zirvede tsunami

Bordo-mavililer, taraftarı önünde özellikle ikinci yarıda muhteşem oynadı... Son 8 karşılaşmada4 galibiyet ve 4 beraberlik alarak zirveyi yakaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Zirvede tsunami

Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek yarışa yeniden ortak oldu. Karadeniz devi, Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle net bir galibiyet alırken, zirve ile farkı 3 puana indirdi. Fırtına geçen sezonun 9. haftasında sarı-lacivertli takımı 3-1 yenerek liderlik koltuğunu ele geçirmiş ve bir daha inmeyerek şampiyon olmuştu. Hedef bu sezon da aynı başarıyı tekrarlamak.

YENİLGİYİ UNUTTU

Adana Demirspor'a 6. haftada deplasmanda 3-2 yenilen Fırtına daha sonra mağlubiyeti unutttu. Bu bölümde Gaziantep'i 3-2, Kayserispor'u (D) 2-1, Sivasspor'u 1-0, Fenerbahçe'yi 2-0 yenen bordomavililer, Kasımpaşa 0-0, Beşiktaş (D) 2-2, Konyaspor 2-2 ve Ankaragücü (D) ile 1-1 berabere kaldı. 8 maçta 4 galibiyet+4 beraberlik alan Avcı ve öğrencileri 16 puan topladı.

AKYAZI'DA ÇIKIŞ YOK

Bordo-mavililer, iç sahada yenilmezlik serisini 656 güne çıkardı. Karadeniz devi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra 656 gündür Akyazı'da mağlup olmadı. 32 maçtır sahasında bileği bükülmeyen Fırtına, 20 galibiyet, 12 beraberlik aldı. Sahasında söz konusu dönemde en çok puan toplayan takım oldu.

NORMAL SÜREYE 17 DAKİKA EKLENDİ

Trabzon-Fenerbahçe karşılaşması toplamda 17 dakika uzatıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Uzatmalar Katar 2022'deki gibi olacak, kronometreyi AVAR tutacak" demişti. Dün maçın normal süresine duran oyun nedeniyle ilk yarı 7 dakika, ikinci yarı ise 10 dakika eklendi.

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