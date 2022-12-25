Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Son şampiyon Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Akyazı'da ağırladı. Bordo mavililer, mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Trabzonspor'un galibiyetini, Trabzon yerel basını manşetlere taşıdı. Karadeniz gazetesi, ilk sayfasında "Bak şu Allah'ın işine 61'de yazdık deftere 90+10'da çıktık zirveye", arka sayfada ise "Fener'i ağlata ağlata yendik" ifadesini kullandı. İşte o başlıklar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 12:20
Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Trabzon'da yerel gazeteler, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'a övgü yağdırdı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Karadeniz'den Günebakış gazetesi, ön ve arka sayfalarının tamamında bordo-mavili takımın ve taraftarların sevinç fotoğrafına yer verdiği haberinde, "Kusursuz fırtına" başlığıyla "Trabzon sahada, taraftar tribünde şov yaptı. Gomez ve Trezeguet'in golleri bordo-mavilileri galibiyete taşıdı", "Trabzon'dan çıkış yok" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Karadeniz gazetesi de ilk sayfasında "Bak şu Allah'ın işine 61'de yazdık deftere 90+10'da çıktık zirveye", arka sayfada ise "Fener'i ağlata ağlata yendik" ifadeleriyle galibiyet haberinii okurlarıyla paylaştı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Taka gazetesi ilk sayfasında"Alnınızdan öpüldünüz", "Dünya Kupası arası Trabzonspor'a yaradı, 41 bin taraftar Akyazı'yı inletti, Fener'i puansız gönderdi" başlıklarına yer verirken, son sayfasında ise futbolcuların sevinç fotoğrafları ile "Fener söndü şampiyon döndü" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Karadeniz'de Sonnokta gazetesi, ön ve arka sayfalarında tamamen Trabzonspor'un galibiyet sevincine yer verirken, "Akyazı'da Avcı'nın ağına yeni balık türü takıldı, sazan kanaryaya gel", arka sayfasında ise "Koçum iyi bak. Bu ruhun önünde sen değil kralı gelse duramaz" değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Kuzey Ekspres gazetesi ise ilk sayfasında "Adım adım zirveye", son sayfasında da "Yine bir derbi, yine bir zafer, yeni bir şampiyonluk bizi bekler" ve "Maxi keyif" başlıklarıyla okuyucularına bordo-mavili takımın sevincine yer verdi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

ABDULLAH AVCI: TRANSFER DEĞİL TARAFTAR!
Maç sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

"Lige verilen arada 22 maçlık analizi yaptık. 'Kasım ayı itibarıyla bekleyin' diye mesaj verdim.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Oyun, oyuncunun performansını arttırmak istediğimizin mesajını vermiştim. Önemli galibiyet aldık.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Oyuncularım doğru cevaplar verdi.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Umarım karşılığını alırız.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

25 ay oldu buraya geleli.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Son tescilli şampiyon Trabzonspor.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

3 kupa almış, yurt dışına oyuncu satmış, ligi domine etmiş bir takım.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Yazdan beri takım üzerinde kara bulutlar var.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Bizim transfere ihtiyacımız yok, Trabzonspor taraftarına ihtiyacımız var.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Geçen sene birlikte yaptık.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Sevgiyi, desteklerini esirgemesinler.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Başardık, başaracağımız 3 kupa daha var elimizde.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Bunları sonuna kadar kovalamaya çalışacağız.

Trabzonspor'un Fenerbahçe derbisi galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı: Çıkış yok!

Bir maç kazandık, başka bir şey kazanmadık.

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