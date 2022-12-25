Haberler Trabzonspor Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 16. haftasında Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Bordo-mavililerde, Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından topla çalma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 16:12
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 28 Aralık Çarşamba günü deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve teknik ısınmanın ardından topla çalma ve rondo çalışması gerçekleştirdi.

Dayanıklılık çalışmasının ardından idman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürecek.


DİĞER
Özge Özpirinçci aşkını haykırdı! Romantik paylaşımına yorum yağdı
Mehmet Ali Erbil'den bomba 'yeni aşk' açıklaması! Ece Erken'le yemekte görüntülenmişti: "Gencim, bekarım, param var... Ayıptır söylemesi..."
Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! G.Saray derken...
Altay gerçeği ortaya çıktı! Trabzonspor maçında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzon yerel basınından F.Bahçe maçı yansımaları!
Aydınus yorumladı! Penaltı var mı?
NEVŞEHİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARIsi
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına hazırlıklara başladı! Fırtına hazırlıklara başladı! 16:08
Sivasspor’da G.Saray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi Sivasspor’da G.Saray maçı öncesi Clinton N'jie müjdesi 16:06
Konyaspor Alanyaspor | CANLI Konyaspor Alanyaspor | CANLI 15:56
Eyüpspor'a Ankara'da kötü sürpriz! Eyüpspor'a Ankara'da kötü sürpriz! 15:55
Boluspor'un galibiyet hasreti sona erdi! Boluspor'un galibiyet hasreti sona erdi! 15:51
İtalyan derbisinde kazanan Adana Demir! İtalyan derbisinde kazanan Adana Demir! 15:30
Daha Eski
G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? G.Saray - İstanbulspor maçı saat kaçta? 15:11
İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! İşte Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı 11'i! 14:42
Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! Chelsea'den genç stopere 40 milyon euro! 14:30
Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? Gaziantep FK - Beşiktaş maçı saat kaçta? 14:01
Güneş müjdeyi verdi! "Perşembe - Cuma dönecek" Güneş müjdeyi verdi! "Perşembe - Cuma dönecek" 13:56
Karşıyaka durdurulamıyor! Galibiyet serisi... Karşıyaka durdurulamıyor! Galibiyet serisi... 13:52