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Ömür'den muhteşem performans

Trabzon’un göz bebeği Abdülkadir Ömür, derbide başarılıydı. 77’de yerini alkışlarla Hamsik’e bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Ömür'den muhteşem performans
Fırtına'nın önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür, derbide Abdullah Avcı'nın güvenini boşa çıkartmadı. İlk 11'de görev yapan genç yıldız, başarılı bir performans ortaya koydu. Hücum organizasyonlarında önemli bir rol oynayan Ömür, 31 pas denemesinde yüzde 67 isabet yakaladı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanma başarısı gösteren başarılı futbolcu, savunmada da 1 top uzaklaştırdı. 1 şut denemesinde isabeti bulamayan Ömür, 77'de yerini Hamsik'e bırakırken alkışlandı. Takımın göz bebeği olan 23 yaşındaki oyuncu, ligde bu sezon 13. maçında görev yaptı. Abdülkadir bu karşılaşmalarda rakip ağlara ise 1 gol göndermeyi başardı.
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