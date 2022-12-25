Haberler Trabzonspor Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Bordo-mavililer mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı değerlendirirken Fırtına'nın yıldız ismine ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 08:09
Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - YENİLGİNİN SORUMLUSU JESUS!

61. dakikadaki gole kadar sahada futbol değil, tam bir kör dövüşü vardı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İki takım da organize atak yapamıyor, sürekli karşılıklı faullerle duran oyunda tempo da düşük kalıyordu...

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İlk yarıda bir tek bireysel olarak Joshua King'in direkten dönen vuruşu var.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

İkinci yarının başında da Trabzonspor'un girdiği ilk pozisyonda Visca'nın şutunda Altay'ın kurtarışı vardı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sonra Crespo ikinci sarıdan kırmızı kartı gördü ve bundan kısa süre sonra da Trabzonspor skor avantajını yakaladı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Ondan sonra da maç zaten koptu...

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Her hattıyla kötü oynayan, değişikliklerden de katkı alamayan ve kenardan da teknik adam tarafından çok kötü yönetilen Fenerbahçe tamamen dağıldı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trabzonspor öylesine rahat alanlar bulmaya başladı ki inanılmaz goller kaçmasa çok büyük bir fark olurdu.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Trabzonspor disiplinli oyunu ile maçı üç puanla bitirip kendisi de dahil bütün takımları hizaya getirdi.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Çok çalışan ve en sonunda da golünü atan Trezeguet bana göre sahanın en iyisiydi.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Çünkü ilk golü atan Gomez'in yanı sıra Visca fizik açıdan yetersizdi.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Bütün yük Trezeguet'de idi. Trabzonspor geri dörtlüsü de kusursuz oynadı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Gelelim Jesus'a... Bu kadar örnekler olmasına rağmen sarı kart gördükleri zaman ikinci sarı riskini her an taşıyan Crespo ve Batshuayi'yi devrede çıkarmadı.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Hamleleri mutlaka 60'tan sonra mı yapması gerekir her maç?

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

22 kişinin en kötüsü İrfan Can'ı 68 dakika sahada tuttu.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sezon başından beri Fenerbahçe'nin defans bloğunu çizgi halinde önde bırakma yanlışını eleştiriyorum.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

1 kişi eksik kalmışsın ve skorda denge varken defans bloğun yine çizgi halinde önde yakalandı ve skor dezavantajına düştün.

Ömer Üründül Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı!

Sonuçta taraflı tarafsız herkesin çok büyük teknik direktör diye sürekli övgüler yağdırdığı Jorge Jesus dünkü yenilginin bir numaralı sorumlusudur...

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