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Ofsayt itirazı sonuçsuz

Bu sezon ofsayt taktiğiyle rakiplerini birçok kez zor durumda bırakan F.Bahçe savunması, Trabzonspor karşısında da bunu denedi. Sarı-lacivertli savunmacılar, 6 kez başarılı olsa da Maxi Gomez'in 61. dakikada gelen golünde sonuç alamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Ofsayt itirazı sonuçsuz
Bu sezon ofsayt taktiğiyle rakiplerini birçok kez zor durumda bırakan F.Bahçe savunması, Trabzonspor karşısında da bunu denedi. Sarı-lacivertli savunmacılar, 6 kez başarılı olsa da Maxi Gomez'in 61. dakikada gelen golünde sonuç alamadı. Savunma arkasına iyi sarkan Uruguaylı golcü, F.Bahçeli oyuncuları çaresiz bıraktı. Daha sonra uzun süreli itirazlar yapılsa da sonuç değişmedi. VAR incelemesi sonrasında Osayi-Samuel'in ofsaytı bozduğu gözlemlendi.
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