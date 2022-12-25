Ofsayt itirazı sonuçsuz

Bu sezon ofsayt taktiğiyle rakiplerini birçok kez zor durumda bırakan F.Bahçe savunması, Trabzonspor karşısında da bunu denedi. Sarı-lacivertli savunmacılar, 6 kez başarılı olsa da Maxi Gomez'in 61. dakikada gelen golünde sonuç alamadı.
Bu sezon ofsayt taktiğiyle rakiplerini birçok kez zor durumda bırakan F.Bahçe savunması, Trabzonspor karşısında da bunu denedi. Sarı-lacivertli savunmacılar, 6 kez başarılı olsa da Maxi Gomez'in 61. dakikada gelen golünde sonuç alamadı. Savunma arkasına iyi sarkan Uruguaylı golcü, F.Bahçeli oyuncuları çaresiz bıraktı. Daha sonra uzun süreli itirazlar yapılsa da sonuç değişmedi. VAR incelemesi sonrasında Osayi-Samuel'in ofsaytı bozduğu gözlemlendi.