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İşte Fırtına işte taraftar

Bordo mavili futbolseverler, bu sezon en fazla ilgiyi derbiye gösterdi. Stat tıklım tıklım doldu. Tribünde "Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran, namerttir" pankartı açıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
İşte Fırtına işte taraftar

Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe derbisinde stadı tıklım tıklım doldurdu. Mücadelenin başlamasına saatler kala Akyazı'ya akın eden bordo mavililer; marşlarla, tezahüratlarla, horonlarla maçın başlamasını beklediler. Stadı bordo maviye boyayan Trabzonsporlu futbolseverler, 90 dakikanın ilk düdüğüyle birlikte muhteşem bir destekle takımlarına destek verdiler. Karşılaşma öncesinde futbolcuları alkışlayarak motive edip maç sırasında da Fenerbahçeli oyuncular üzerinde baskı oluşturdular. Taraftarlar, bu sezon diğer maçlara göre Fenerbahçe karşılaşmasına daha fazla ilgi gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe maçında tamamen tribünleri doldurdular. Öte yandan mücadele öncesinde tribünlerde hazırlanan özel koreografi de büyük ilgi çekti. Maçın başlama düdüğü öncesi, bordo-mavili taraftarlar maraton tribünün bulunduğu bölümden "Trabzon, Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir" koreografisi altına "Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran, namerttir. Ne Mutlu Türküm diyene" pankartı açtılar. Ayrıca F.Bahçe taraftarı ise İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar gereği tribünde yer almadı.

MAÇ SONRASI EĞLENCE

Trabzonsporlu taraftarlar, derbi galibiyetini gece geç saatlere kadar kutladı. Karşılaşma sonrası şehirde zafer turları atan bordo mavililer, klakson çalarak Trabzonspor bayraklarıyla şehri donattı.

7'DEN 70'E BORDO MAVİ!

7'den 70'e her yaştan Trabzonsporlu taraftar stada akın ederek renkli görüntüler oluşturdu. Futbol karnavalı yaşandı.

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