Gomez başladı Trezeguet bitirdi

Trabzonspor, ezeli rakibi F.Bahçe'yi yenerken, bordo-mavililerin golleri Gomez ve Trezeguet'den geldi. Gomez, ikinci yarının başında perdeyi açan isim oldu. 26 yaşındaki Uruguaylı, dakikalar 61'i gösterdiği sahneye çıktı. Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Gomez, karşı karşıya topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın sonuna +10 dakika ilave edilirken, burada da sahneye Trezeguet çıktı. Mısırlı oyuncu, Djaniny'nin pasında topa adeta mermi gibi vurdu ve sonucu ilan etti. Gomez maç sonrası, "Gol atmak önemli ama kazanmak daha önemli" derken, Trezeguet de "Allah'a hamdolsun. Gol attım ve kazandık" ifadelerini kullandı.