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Gomez başladı Trezeguet bitirdi

Uruguaylı Gomez Trabzonspor’u öne geçirdi, Mısırlı Trezeguet perdeyi kapattı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2022 Pazar 06:50
Gomez başladı Trezeguet bitirdi
Trabzonspor, ezeli rakibi F.Bahçe'yi yenerken, bordo-mavililerin golleri Gomez ve Trezeguet'den geldi. Gomez, ikinci yarının başında perdeyi açan isim oldu. 26 yaşındaki Uruguaylı, dakikalar 61'i gösterdiği sahneye çıktı. Bakasetas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Gomez, karşı karşıya topu filelere gönderdi. Karşılaşmanın sonuna +10 dakika ilave edilirken, burada da sahneye Trezeguet çıktı. Mısırlı oyuncu, Djaniny'nin pasında topa adeta mermi gibi vurdu ve sonucu ilan etti. Gomez maç sonrası, "Gol atmak önemli ama kazanmak daha önemli" derken, Trezeguet de "Allah'a hamdolsun. Gol attım ve kazandık" ifadelerini kullandı.
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