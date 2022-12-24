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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin yardımcı hakem Serkan Çimen tepkisinin ardından sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 15:55
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yanıt!

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'nin 'Endişe Duyuyoruz' açıklamasına twitter hesabından yanıt verdi.

Fenerbahçe, maçın ikinci hakemi Serkan Çimen ile ilgili olarak "Serkan Çimen, futbol kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 12 Eylül 2022 tarihinde Yeni Adana Stadyumunda oynanan Adana Demirspor-Trabzonspor maçının yardımcı hakemi olarak görev yapmıştı. Çimen, bu maçta Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın bariz golünü iptal ettirerek Trabzonspor lehine maça damgasını vuran ve haftalarca tartışmaları devam eden skandal bir karara imza atmıştı." açıklaması yayınladı.

Ertuğrul, twitter hesabından "İsterseniz Bahattin Duran'ı atasınlar, güzel asist yapıyordu :)" yazılı gönderiyle birlikte bir fotoğraf yayınladı.





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