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Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! Eksileri üzerine çalışmıştık

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, 2-0 galip geldikleri Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Rakibin eksileri üzerine çalıştıklarını belirten 26 yaşındaki file bekçisi, "İyi bir maç oldu, seyirciler de zevk almıştır. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:55
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'dan Fenerbahçe derbisi sözleri! Eksileri üzerine çalışmıştık

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır, 2-0 kazanılan Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Uğurcan, "Takım arkadaşlarımın ayaklarına sağlık, çok iyi mücadele ettiler. Fenerbahçe'ye saygı duyuyorduk, araya kadar çok iyi oynayarak geldiler. Ara bize iyi geldi. Bugün iyi bir maç oldu, seyirciler zevk almıştır. Karşımızda kaliteli bir takım, lig lideri vardı. Artıları fazla, eksileri azdı. Ama biz eksileri üzerine çalıştık Fenerbahçe'nin. Kazandık. Fenerbahçe'yi de kutluyorum ve başarılar diliyorum. Mutluyuz, Karagümrük maçına hazırlanacağız." dedi.

Milli file bekçisi, sözlerini, "Bu sezona sallantılı başladık. Ara gerçekten iyi geldi. Sakatlarımız döndü. Ligin kalanında en iyi oyunumuzu oynayıp, galip gelmeye çalışacağız. Sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadeleriyle tamamladı.

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