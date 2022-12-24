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Trabzonspor'da Marc Bartra Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu! "Sahada her şeyi uyguladık"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor dev derbide Fenerbahçe'yi konuk etti. Trabzonspor rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken maçın ardından Marc Bartra dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte futbolcunun sözleri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:59
Trabzonspor'da Marc Bartra Fenerbahçe derbisinin ardından konuştu! "Sahada her şeyi uyguladık"

Trabzonspor''da Marc Bartra, Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli savunma oyuncusu, "Ameliyat olmayacaktım ama nefes almakta sorun yaşıyordum. Hazırlık maçlarını kaçırıp, lige yetişecektim. Koruyucu tedavi yeterli olmadığı için ameliyat oldum." dedi.

Bartra, konuşmasını, "Çok ama çok mutluyum. 3 puandan öte, bu yapabilme gücünü gösterdik. Arada çok büyük çalıştık. Hocamla videolar ve saha çalışmaları üzerinden Fenerbahçe'yi iyi analiz ettik. Sahada her şeyi çok iyi uyguladık." sözleriyle tamamladı.

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