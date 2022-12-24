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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, takımın başında sergilediği grafikle göz kamaştırıyor. Son olarak derbide Fenerbahçe'yi 2-0 deviren bordo-mavililer, Süper Lig'de iç sahadaki yenilmezlik serisini 32 maça yükseltti. Bu istatistik de tecrübeli çalıştırıcının kariyerindeki en uzun seri olarak dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:48 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 22:11
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan dikkat çeken istatistik!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın başında dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Bordo-mavililerde başarılı grafiğini sürdüren deneyimli çalıştırıcı, iç sahada son 32 Süper Lig maçında mağlubiyet yüzü görmeyerek kariyerinin en uzun serisine ulaştı.

Öte yandan Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına'nın tüm kulvarda son 34 maçtır bileği bükülmüyor.

İç sahada görev yaptığı son 32 Süper Lig maçını (20 galibiyet / 12 beraberlik) kaybetmeyen Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinin en uzun serisini yakaladı.

İstanbul takımlarına karşı da karnesi iyi olan Trabzonspor, bu ekiplere karşı iç sahada yenilmezlik serisini 10 müsabakaya çıkardı.

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