Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı Fenerbahçe galibiyetini yorumladı!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi Gomez ve Trezeguet'in golleriyle 2-0 mağlup ederek zirveye yaklaştı. Karşılaşma sonrası bordo mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın sözleri;

Abdullah Avcı: "Bir şeye inanıyorsan, onun üstünde çalışmaya devam edersin. Arada çok tekrarlar yaptık, oyuncu buna cevap verdi. Ligin lideri ve iyi bir takıma, oyuncu kalitesi yüksek, alternatifleri olan, her türlü planı olan... Güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Ligde ve Avrupa'da en çok faul yapan takım, az temaslı oynamamız gerekiyordu. 22 maçlık analiz yaptık ve karar verdik. Fenerbahçe'nin güçlü ve güçsüz taraflarını biliyorduk. Baskı şeklimizi değiştirdik. İyi bir oyunla iyi bir galibiyet aldık. Bir maç kazandık, hiçbir şey kazanmadık. Transfere değil, taraftara ihtiyacımız var."