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TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi bordo-mavili takımın derbilerde aldığı iyi sonuçlar dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar... (TS spor haberleri)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 10:17
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle liglere dönüş yapıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dev bir heyecan yaşanacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Bordo-mavililer Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Karadeniz devi, bu dönemde 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.

TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.

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