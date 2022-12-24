TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.