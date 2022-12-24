TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına derbilerde kaybetmiyor! Fenerbahçe...

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle liglere dönüş yapıldı.
2022 Dünya Kupası'nın sona ermesiyle liglere dönüş yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında dev bir heyecan yaşanacak.
Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Fırtına, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.
Bordo-mavililer Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşamıştı.
663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
Karadeniz devi, bu dönemde 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de yapacakları maçla 132. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.
İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.
Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Trabzonspor 65, Fenerbahçe 59 gol attı.
Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Trabzon'daki lig maçlarında bordo-mavililer 55, sarı-lacivertliler 57 gol kaydetti.
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı.
Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.