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Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, 15. hafta maçında kozlarını paylaştı. Akyazı'da oynanan dev derbide hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Kritik karşılaşmayı 2-0 kazanan Fırtına 3 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet kaydetti. Fenerbahçe'de Miguel Crespo 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:11 Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 21:28
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu.

Zorlu müsabaka Karadeniz Fırtınası'nın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ve 90+11. dakikada Trezeguet attı.

FENERBAHÇE 10 KİŞİ KALDI!
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 26'ya yükseltti. Fenerbahçe ise 29 puanda kaldı.

Trabzonspor, 16. haftada Karagümrük deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 32 MAÇ OLDU
Sahasında 31 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Trabzonspor'un sırtı, lider Fenerbahçe karşısında da yere gelmedi. Zorlu geçen mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrılan Karadeniz fırtınası, sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

VISCA AYLAR SONRA LİGE DÖNDÜ
Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçında kolu kırılan ve aylarca sahadan uzak kalan Edin Visca, Fenerbahçe maçıyla yeniden yeşil sahalara döndü. Bu sezon ligde 2 müsabakada forma giyebilen Visca, tedavisi tamamlandıktan sonra kamp döneminde Kasımpaşa ile olan hazırlık maçında sahaya çıkmış ve geri dönüş işareti vermişti. Ligde 13 resmi müsabakayı kaçıran Boşnak yıldız, Fenerbahçe maçında kendisini özleyen taraftarların alkışlarını topladı.

40 BİN TARAFTAR TRİBÜNLERİ DOLDURDU
Haftalardır tribünleri boş bırakan bordo mavili taraftarlar, Fenerbahçe maçına büyük ilgi gösterdi. Zorlu derbide takımlarını yalnız bırakmayan 40 bin taraftar tribünleri doldurarak karşılaşma boyunca tezahürat yaptı. Fenerbahçeli taraftarların alınmadığı maçı bordo-mavi renklerle donatan taraftarlar; 'Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdi. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene' yazılı dev pankart açtı.

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