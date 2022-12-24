İç sahada Fırtına üstün

Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Fırtına 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, 13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu periyotta Karadeniz devi 65, Kanarya 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsaba berabere sonuçlandı. Trabzon'daki Süper Lig maçlarında bordo- mavililer 55, konuk takım ise 57 gol kaydetti.
Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 55 maçta Fırtına 24, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, 13 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Bu periyotta Karadeniz devi 65, Kanarya 59 gol attı. Ligde ise Trabzon'daki 49 maçtan 19'unu bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsaba berabere sonuçlandı. Trabzon'daki Süper Lig maçlarında bordo- mavililer 55, konuk takım ise 57 gol kaydetti.