Derbilerin kralı

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz devi, bu dönemde 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor. Avcı yönetiminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020- 21 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 663 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı. Karadeniz devi, bu dönemde 9 karşılaşmada 3 galibiyet, 6 beraberlik aldı.