Avcı ile 12 maç oynadı

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile toplam 12 maç oynadı. 4 galibiyet, 6 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. 2020-21 sezonunun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, üç büyük rakibi karşısında 2 mağlubiyet, 1 galibiyet, 1 beraberlik alarak sezonu tamamladı. Karadeniz devi, şampiyon tamamladığı geçen sezon ise 3 galibiyet, 3 beraberlik elde edip sezonu yenilgisiz kapadı, bu yıl ise 2 maçtan beraberlikle ayrıldı.

İÇERDE DUVAR ÖRÜYOR

Aklyazı'da lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Fırtına, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 maçta kalesinde 22 gol gördü.