Haberler Trabzonspor 3 puandan fazlası

3 puandan fazlası

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dünya Kupası arasına A.Gücü beraberliği ile giren Karadeniz devi için bugünkü karşılaşma büyük bir avantaj. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında sarı-lacivertli takımı yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren ve bir daha bırakmayarak mutlu sona erişen Fırtına'nın tek hedefi bugün de galip gelmek. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanı bulunan Sarı Kanarya'yı eliş boş göndererek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2022 Cumartesi 06:50
3 puandan fazlası

Bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen son şampiyon Trabzonspor, bugün Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Dünya Kupası arasına A.Gücü beraberliği ile giren Karadeniz devi için bugünkü karşılaşma büyük bir avantaj. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında sarı-lacivertli takımı yenerek liderlik koltuğunu ele geçiren ve bir daha bırakmayarak mutlu sona erişen Fırtına'nın tek hedefi bugün de galip gelmek. Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanı bulunan Sarı Kanarya'yı eliş boş göndererek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

656 GÜNLÜK MUHTEŞEM SERİ

Fenerbahçe'yi ağırlayacak Trabzonspor, iç sahada yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra 656 gündür Akyazı'da mağlup olmadı. Söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-21'de 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Geçen sezon lig boyunca iç sahada kaybetmedi. Taraftarları önünde 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavililer, en fazla puan toplayan takım oldu. 31 maçtır bileği bükülmeyen Fırtına, 19 galibiyet, 12 beraberlik aldı.

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