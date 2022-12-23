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Trabzonspor'da tek hedef galibiyet!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası evinde oynayacağı kritik Fenerbahçe maçını bekliyor. Ara öncesi ligde istediği gibi istikrarlı sonuçlar alamayan bordo-mavililer, yarın akşamki mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor.
Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de taraftarları önünde oynayacakları müsabakadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğine inanıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 13:32
Trabzonspor'da tek hedef galibiyet!
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası evinde oynayacağı kritik Fenerbahçe maçını bekliyor. Ara öncesi ligde istediği gibi istikrarlı sonuçlar alamayan bordo-mavililer, yarın akşamki mücadeleyi çıkış maçı olarak görüyor.

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de taraftarları önünde oynayacakları müsabakadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğine inanıyor.

Geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan Fenerbahçe maçını 3-1 kazanarak liderliği alan ve bir daha bırakmayan Trabzonspor, yeniden aynı durumu tekrarlamayı hedefliyor. Bir kez daha Fenerbahçe'nin Trabzon'a lider geleceğini bilen Karadeniz temsilcisi, alınacak 3 puan lig yarışında hem psikolojik hem de puan anlamında avantajlar katacağına inanıyor.

Bu sebeple bordo-mavili takımda taktik çalışmalar kadar futbolcuların kafa olarak da maça hazır hale gelmeleri için çaba harcanıyor. Samsunspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda moral bulan Trabzonspor, dün ise hız kesmeden Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başladı.
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