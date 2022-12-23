Trabzonspor'da tek hedef galibiyet!

Milliyet'in haberine göre teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencileri de taraftarları önünde oynayacakları müsabakadan mutlaka 3 puan almaları gerektiğine inanıyor.
Geçtiğimiz sezon iç sahada oynanan Fenerbahçe maçını 3-1 kazanarak liderliği alan ve bir daha bırakmayan Trabzonspor, yeniden aynı durumu tekrarlamayı hedefliyor. Bir kez daha Fenerbahçe'nin Trabzon'a lider geleceğini bilen Karadeniz temsilcisi, alınacak 3 puan lig yarışında hem psikolojik hem de puan anlamında avantajlar katacağına inanıyor.
Bu sebeple bordo-mavili takımda taktik çalışmalar kadar futbolcuların kafa olarak da maça hazır hale gelmeleri için çaba harcanıyor. Samsunspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda moral bulan Trabzonspor, dün ise hız kesmeden Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başladı.