Naci: Bu maçı unutmayacağım

Samsunspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan ve attığı iki golle yıldızlaşan, bir şutu da direkten dönen Naci Ünüvar, "Benim için unutamayacağım bir maç oldu. Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık ve ben de Trabzonspor'daki ilk gollerimi attım. Çok mutluyum" dedi. Naci, Antalya kampında sergilediği performansla Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti.
Samsunspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan ve attığı iki golle yıldızlaşan, bir şutu da direkten dönen Naci Ünüvar, "Benim için unutamayacağım bir maç oldu. Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık ve ben de Trabzonspor'daki ilk gollerimi attım. Çok mutluyum" dedi. Naci, Antalya kampında sergilediği performansla Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti.