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Naci: Bu maçı unutmayacağım

Samsunspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan ve attığı iki golle yıldızlaşan, bir şutu da direkten dönen Naci Ünüvar, "Benim için unutamayacağım bir maç oldu. Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık ve ben de Trabzonspor'daki ilk gollerimi attım. Çok mutluyum" dedi. Naci, Antalya kampında sergilediği performansla Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
Naci: Bu maçı unutmayacağım
Samsunspor karşısında ilk kez 11'de sahaya çıkan ve attığı iki golle yıldızlaşan, bir şutu da direkten dönen Naci Ünüvar, "Benim için unutamayacağım bir maç oldu. Önemli olan kazanmaktı. 3-0 kazandık ve ben de Trabzonspor'daki ilk gollerimi attım. Çok mutluyum" dedi. Naci, Antalya kampında sergilediği performansla Abdullah Avcı'nın gözüne girmişti.
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