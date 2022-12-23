Gbamin görme kaybı yaşadı

Kupa maçına ilk 11'de başlayan Gbamin, 32. dakikada kendisini yere bırakınca oyundan alınmıştı. Herhangi bir fiziksel sakatlığı olmayan oyuncunun dün yapılan kontrollerinde geçici görme kaybı yaşadığı belirlendi. Durumu iyi olan Gbamin dinlendirilecek. Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağına yönelik kararı ise teknik ekip sağlık ekibiyle birlikte verecek.
Kupa maçına ilk 11'de başlayan Gbamin, 32. dakikada kendisini yere bırakınca oyundan alınmıştı. Herhangi bir fiziksel sakatlığı olmayan oyuncunun dün yapılan kontrollerinde geçici görme kaybı yaşadığı belirlendi. Durumu iyi olan Gbamin dinlendirilecek. Fenerbahçe maçında oynayıp oynayamayacağına yönelik kararı ise teknik ekip sağlık ekibiyle birlikte verecek.