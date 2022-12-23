Derbide daha iyi olmalıyız

Performansını daha da artıracağını ifade eden Naci Ünüvar, Fenerbahçe maçında da hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi: "Fenerbahçe önünde Samsun maçında yaptıklarımızın daha iyisini yapmalıyız. Bu maçın camiamız için çok önemli olduğunun farkındayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız."
Performansını daha da artıracağını ifade eden Naci Ünüvar, Fenerbahçe maçında da hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi: "Fenerbahçe önünde Samsun maçında yaptıklarımızın daha iyisini yapmalıyız. Bu maçın camiamız için çok önemli olduğunun farkındayız. Kazanmak için her şeyi yapacağız."