Bozok arayı fırsata çevirdi

Süper Lig'in ilk bölümünde 3 gol atabilen Umut Bozok, milli arada açıldı. 3 hazırlık maçının ikisinde fileleri havalandırarak olumlu sinyaller veren Umut, çıkışını kupadaki Samsunspor maçında attığı golle taçlandırdı. Bozok'un F.Bahçe derbisinde de ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor.
SüperLig'in ilk bölümünde 3 gol atabilen Umut Bozok, milli arada açıldı. 3 hazırlık maçının ikisinde fileleri havalandırarak olumlu sinyaller veren Umut, çıkışını kupadaki Samsunspor maçında attığı golle taçlandırdı. Bozok'un F.Bahçe derbisinde de ilk onbirde sahaya çıkması bekleniyor.