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3 puana çok şey değişir

Bardhi: Fenerbahçe maçları bana hep anlatıldı Galip gelirsek neleri değiştireceğimizi biliyoruz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
3 puana çok şey değişir
Abdullah Avcı'nın "Onu artık hep 10 numarada oynatacağız" dediği Enis Bardhi, Samsun maçındaki performansıyla göze girdi... Orta sahada daha rahat hissettiğini belirten Makedon oyuncu, Fenerbahçe derbisi hakkında, "Geldiğim ilk günden beri bana Fenerbahçe maçları anlatıldı. Ne kadar büyük bir atmosfer olduğunu tahmin ediyorum. Ben de nasıl bir his olacağını merak ediyorum" dedi. Bardhi şöyle konuştu: "Bu maçı kazandığımızda neleri değiştirebileceğimizi, yukarıya ne kadar yaklaşabileceğimizi ve taraftarlarımızı ne kadar mutlu edeceğimizi biliyoruz. Bu bilinçle hazırlanıyoruz."
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