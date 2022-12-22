TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüpler de ortaya çıkmaya başlıyor.
Transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüpler de ortaya çıkmaya başlıyor.
Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den iki talip çıktığı iddia edildi.
Takvim'in haberine göre; Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, bu sezon 5 maçta 61 dakika süre alan ve skor üretemeyen futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.
Sol bek, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü'nün de ilgi duyduğu öğrenildi.
Abdullah Avcı'nın Yusuf Erdoğan ile ilgili kararı, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğini belirlemede etkili olacak.
Erdoğan yaklaşık 2.5 sezon Kasımpaşa'da forma giymişti.
Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda sadece 61 dakika süre alabildi.
Gol veya asist katkısında bulunamadı.
YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?
Yusuf Erdoğan, 7 Ağustos 1992'de dünyaya geldi.
Yıldız isim, Isparta'da hayata gözlerini açtı.
Trabzonsporlu futbolcu 1.71 boyunda.
Yusuf, sol bek ve sol önde oynuyor.
Tercih edilmesi halinde sağ önde de oynayabiliyor.
Yusuf'un güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.