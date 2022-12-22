Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da gösterdiği performansla bekleneni veremeyen Yusuf Erdoğan'ın takımdaki geleceği merak konusu oldu. Bordo-mavililerde istediği süreleri alamayan 30 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den 2 talip çıktı. Yusuf Erdoğan ile ilgili son kararı teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği kaydedildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Transfer dönemi yaklaşırken, Trabzonspor'da forma giyen futbolculara ilgi gösteren kulüpler de ortaya çıkmaya başlıyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Bordo-mavili kulüple 30 Haziran 2025 tarihine kadar kontratı bulunan Yusuf Erdoğan'a Süper Lig'den iki talip çıktığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Takvim'in haberine göre; Kasımpaşa'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Selçuk İnan, bu sezon 5 maçta 61 dakika süre alan ve skor üretemeyen futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Sol bek, sol açık ve sağ açık mevkilerinde oynayabilen Yusuf Erdoğan'a Ankaragücü'nün de ilgi duyduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Abdullah Avcı'nın Yusuf Erdoğan ile ilgili kararı, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğini belirlemede etkili olacak.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Erdoğan yaklaşık 2.5 sezon Kasımpaşa'da forma giymişti.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Tecrübeli futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Bu karşılaşmalarda sadece 61 dakika süre alabildi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Gol veya asist katkısında bulunamadı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

YUSUF ERDOĞAN KİMDİR?
Yusuf Erdoğan, 7 Ağustos 1992'de dünyaya geldi.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Yıldız isim, Isparta'da hayata gözlerini açtı.

TRANSFER HABERİ: Trabzonsporlu isme çifte talip! Son kararı Abdullah Avcı verecek

Trabzonsporlu futbolcu 1.71 boyunda.

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