Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle;

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe maçı hazırlıklarımız Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı yönetiminde bugün saat 11.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanla başladı.

Yılport Samsunspor maçında oynayan oyuncularımızın rejenerasyon çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda diğer oyuncularımız dinamik ısınma ve denge çalışmasının ardından 5'e 2 ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanımız çift kale maç ve dayanıklılık çalışması ile son buldu.

Takımımız yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.