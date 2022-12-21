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Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Son şampiyon Trabzonspor sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek. Cumartesi günü oynanacak mücadelenin hakemi de belli oldu. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:14 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 15:38
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek!

Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Son şampiyon Trabzonspor sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Cumartesi günü oynanacak mücadelenin hakemi de belli oldu.

Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek...

Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-İstanbulspor: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler
Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka
Adana Demirspor-Karagümrük: Erkan Özdamar
Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek

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