Süper Lig'in 15. haftası dev bir maça sahne olacak. Son şampiyon Trabzonspor sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Cumartesi günü oynanacak mücadelenin hakemi de belli oldu.
Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek...
Haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
Galatasaray-İstanbulspor: Abdulkadir Bitigen
Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan
Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler
Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan
Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka
Adana Demirspor-Karagümrük: Erkan Özdamar
Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek