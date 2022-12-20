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TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor'da yaz transfer döneminde gündeme gelen isimlerden biri de Haji Wright olmuştu. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen ABD'li golcü, sezon başında Akdeniz ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, yaptığı açıklamada Trabzonspor'un Haji Wright'a olan ilgisine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2022 Salı 09:45
TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra transferde gözde isimler arasına giren Haji Wright ile ilgili olarak Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin'den flaş bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Yerel gazete Toros'a açıklamalarda bulunan Çetin, geçtiğimiz sezonun devre arasında Nuri Şahin'in liderliğini yaptığı teknik heyetin raporuyla Haji Wright'ın gönderilmek istendiğini, ancak buna kendisinin engel olduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

"GEÇEN SEZON GÖNDERİLMESİ DÜŞÜNÜLDÜ

Geçen sezonun ilk yarısında 4 gol atan ve ikinci devrede bu sayıyı 14'e çıkaran Haji Wright ile ilgili o dönem yaşananları anlatan Çetin, "Devre arasında Haji Wright'ın gönderilmesi bile düşünüldü.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Ben şahsen kendi inisiyatifimi kullanarak Haji Wright'ın kalması gerektiğini söyledim teknik ekibe.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Bu yönde baskı da yaptım ve devre arasında takımda kaldı" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

"TRABZONSPOR'DAN DAHA YÜKSEK TEKLİF ALDI"

Haji Wright'ın geçen sezon satın alma opsiyonunun kullanılmamasının ve daha sonra daha yüksek bonservis bedeliyle transfer edilmesi gerekçesini de anlatan Çetin, "Haji Wright, nisan ayında daha yeni yeni performans göstermeye başlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Ne olacağını bilmiyorsunuz. Ve opsiyon süresi doldu. O dönemde böyle bir riski alamazdık. Hem maddi anlamda nisan ayında bizim öyle bir paramız da yoktu.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Gerek Trabzonspor'dan gerek başka takımlardan daha yüksek teklifler olmasına rağmen kendi bireysel gelişimine inandığı Antalyaspor'da devam etme kararı aldı" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

"İSTENEN RAKAM 10 MİLYON EURO"

Başkan Aziz Çetin, "Birisi sorsa söyleyeceğim fiyat 10 milyon Euro. Şu an resmi bir teklif yok, ancak ilgilenen kulüplerin olduğunu biliyorum. Menajeri aracılığı ile bu bilgiler geliyor" dedi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

Haji Wright bu sezon Süper Lig'de 17 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

24 yaşındaki golcü, 9 gol ve 1 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ - Antalyaspor'dan Haji Wright açıklaması! Trabzonspor...

2022 Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı ile 4 maça çıkan Wright, 1 gol attı.

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