31 maçtır yenilmiyor

19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavililer 31 karşılaşmadır evinde yenilmiyor.

MUHTEŞEM BİR SERİ

Spor Toto Süper Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-76 sezonunun 10. haftasından başlayıp, 1981-82'nin 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı. 70 galibiyet, 20 beraberlik aldı.

EVİNDE FIRTINA GİBİ

Akyazı'da Süper Lig maçlarında etkili savunmasıyla dikkat çeken ve sadece 4 gol yiyen Karadeniz devi, dış sahada ise 7 maçta rakiplerine 12 kez geçit verdi. Trabzonspor, Avrupa'daki 4 deplasmanda da 10 gol yedi. Dış sahadaki 11 resmi maçta kalesinde 22 gol gördü. Toplam 3 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.