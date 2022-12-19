Haberler Trabzonspor Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!

Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Yunan futbolcu, Fenerbahçe derbisini kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. İşte o sozler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 18:14
Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmak istediklerini dile getirdi.

İşte o sözler...

Bakasetas: Fenerbahçe ile sadece 6 puan fark var. Eğer kazanırsak 3'e inecek. Bu da 1 maç demek. Çok çalışmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Taraftarlarımıza da çok ihtiyacımız var.

Fenerbahçe maçı bizim için önemli bir maç çünkü derbi. Bütün derbiler önemli ve özeldir. Tüm maçlarda olduğu gibi, bu maçı da kazanmak istiyoruz.

Böyle büyük takımlarda hedefleriniz hiç bitmez. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum.

Araya girmeden önce son maçlarda bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltme konusunda çalışma fırsatımız oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum.

Hepimiz insanız hatalar yapabiliyoruz. Son 1.5 yıllık süreci düşünürsek daha kötü oynadığımızın farkındayız.

Arjantin'in futbola olan tutkusunu çok seviyorum. Tarihteki bütün maçları izlemedim ama futbol tarihinin en iyi maçlarından biri oldu.

Hocamızın söyledikleri hakkında yorum yapamam takımın patron o. Basının karşısında söylediklerini soyunma odasında da söylemişti.

Daha çok çalışmalı, maçı bitirme noktasında sıkı ve daha kararlı olmalıyız.

Her zaman limitlerini zorlamayı seven birisiyim. Hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum.

DİĞER
Son dakika haberi: Ünlü gazeteci Piers Morgan'dan Arjantin-Fransa maçı için bomba iddia!
Messi'yi yakalayan Nusret amacına ulaştı! 2022 Dünya Kupası'nda bomba görüntü! Sahaya indi işte o anlar
M.United'dan G.Saray'ı üzen haber!
Kupada salı maçlarının hakemleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Samsunspor maçı saat kaçta?
ÇİN SEDDİ (THE GREAT WALL) KONUSU NE? Çin Seddi filmi oyuncuları kim? Çin Seddi filmi ne zaman ve Çin Seddi özeti...
💰DOLAR NE KADAR OLDU?
ARALIK FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu 18:15
Benzema'dan flaş karar! Fransa... Benzema'dan flaş karar! Fransa... 18:03
Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri! 18:02
Ancelotti'den flaş Messi yorumu! Ancelotti'den flaş Messi yorumu! 17:07
Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! Real Madrid'den Mbappe'ye yeşil ışık! 16:31
Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... Rashica'dan transfer itirafı! G.Saray... 16:21
Daha Eski
Ali Palabıyık geri döndü! Ali Palabıyık geri döndü! 16:13
Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i Jesus kararını verdi! İşte F.Bahçe'nin İstanbulspor maçı 11'i 15:58
Facundo Campazzo Kızılyıldız'da! Facundo Campazzo Kızılyıldız'da! 15:56
F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! F.Bahçe'den sakatlık açıklaması! 15:23
Dünya devinden Gakpo'ya kanca! Dünya devinden Gakpo'ya kanca! 15:11
Sevilla'ya Marcao şoku! Sevilla'ya Marcao şoku! 15:07