Trabzonspor'un yıldızı Bakasetas'tan Fenerbahçe derbisi sözleri!

Trabzonspor'un Yunan yıldızı Bakasetas, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmak istediklerini dile getirdi.



İşte o sözler...



Bakasetas: Fenerbahçe ile sadece 6 puan fark var. Eğer kazanırsak 3'e inecek. Bu da 1 maç demek. Çok çalışmalıyız. Kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız. Taraftarlarımıza da çok ihtiyacımız var.



Fenerbahçe maçı bizim için önemli bir maç çünkü derbi. Bütün derbiler önemli ve özeldir. Tüm maçlarda olduğu gibi, bu maçı da kazanmak istiyoruz.



Böyle büyük takımlarda hedefleriniz hiç bitmez. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum.

Araya girmeden önce son maçlarda bazı zorluklar yaşadık. Hatalarımızı düzeltme konusunda çalışma fırsatımız oldu. İyi çalıştığımızı düşünüyorum.

Hepimiz insanız hatalar yapabiliyoruz. Son 1.5 yıllık süreci düşünürsek daha kötü oynadığımızın farkındayız.

Arjantin'in futbola olan tutkusunu çok seviyorum. Tarihteki bütün maçları izlemedim ama futbol tarihinin en iyi maçlarından biri oldu.

Hocamızın söyledikleri hakkında yorum yapamam takımın patron o. Basının karşısında söylediklerini soyunma odasında da söylemişti.

Daha çok çalışmalı, maçı bitirme noktasında sıkı ve daha kararlı olmalıyız.

Her zaman limitlerini zorlamayı seven birisiyim. Hırslı ve hedefleri olan birisiyim. Her seferinde daha iyisini yapmaya çalışıyorum.