Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Trabzonspor sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
Trabzonspor sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak istiyor.
Fırtına bu doğrultuda devre arası transfer döneminde oldukça yoğun günler geçirecek.
Sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak olan Marek Hamsik'in yerine arayışlara başlayan Trabzonspor üç isimle görüştü.
Adrian Sut. Daniil Utkin ve Filip Krastev.
Slovak oyuncunun vereceği karar sonrasında Trabzonspor, Ocak ayında gelecek sezon yatırım olarak bir transfer yapacak.
Bu sezon transferler geç bittiği için lig yarışında geri kaldıklarına inanan Abdullah Avcı gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti.
Yönetime bir rapor sundu.
Bu raporda özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla Ocak ayında mümkünse anlaşma yapılmasını istedi.
Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle temas kurdu.
Randevular alınmaya başladı.
Randevu alınan isimlerden birisi de Jorge Mendes.
Portekizli menajerin elinde bonservisi elinde Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek Asensio, Semedo, Adama Traore, Di Maria, James Rodriguez gibi isimler yer alıyor.
Mendes ile bordo-mavili yöneticilerin görüşme yapacağı ismin ise Wolves ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore olduğu iddia edildi.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Traore sezon başında Galatasaray'ın da gündemindeydi.