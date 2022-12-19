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Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Süper Lig'de yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi. Bordo mavililerde gündeme gelen isim, yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Adama Traore. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:35
Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Trabzonspor sezon sonunda üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşmak istiyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Fırtına bu doğrultuda devre arası transfer döneminde oldukça yoğun günler geçirecek.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Sezon sonunda büyük ihtimalle takımdan ayrılacak olan Marek Hamsik'in yerine arayışlara başlayan Trabzonspor üç isimle görüştü.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Adrian Sut. Daniil Utkin ve Filip Krastev.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Slovak oyuncunun vereceği karar sonrasında Trabzonspor, Ocak ayında gelecek sezon yatırım olarak bir transfer yapacak.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Bu sezon transferler geç bittiği için lig yarışında geri kaldıklarına inanan Abdullah Avcı gelecek sezonun transferleri için şimdiden harekete geçti.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Yönetime bir rapor sundu.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Bu raporda özellikle sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla Ocak ayında mümkünse anlaşma yapılmasını istedi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Yönetim de bu oyuncuların menajerleriyle temas kurdu.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Randevular alınmaya başladı.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Randevu alınan isimlerden birisi de Jorge Mendes.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Portekizli menajerin elinde bonservisi elinde Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon sonunda sözleşmesi bitecek Asensio, Semedo, Adama Traore, Di Maria, James Rodriguez gibi isimler yer alıyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Mendes ile bordo-mavili yöneticilerin görüşme yapacağı ismin ise Wolves ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore olduğu iddia edildi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a Adama Traore çalımı!

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Traore sezon başında Galatasaray'ın da gündemindeydi.

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