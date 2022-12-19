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Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birikte, Ziraat Türkiye Kupası başlıyor. Trabzonspor, sahasında Samsunspor ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 15:30
Trabzonspor - Samsunspor ZTK maçı saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tur maçlarıyla devam ediyor. Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından kupa maçında Trabzonspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar devam ediyor. Peki, Trabzonspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Samsunspor maçı 21 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

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