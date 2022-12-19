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Futbol birleştirir

Bakasetas, Türkiye ve Yunanistan bayraklarıyla çektirdikleri fotoğrafı şöyle yorumladı: Futbol insanları ve ülkeleri birleştirir. Hayatım boyunca hiç unutamayacağım bir fotoğraf.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 06:50
Futbol birleştirir

Süper Lig hesabının '3 fotoğraf 3 hikaye' konulu çalışmasına katılan Bakasetas, vatandaşı Siopis'in yanı sıra Uğurcan ve Abdülkadir Ömür ile birlikte şampiyonluk sonrası Yunanistan ve Türkiye bayraklarıyla verdiği fotoğrafı yorumladı: "Geçen senenin en güçlü ve en iyi fotoğraflarından biri oldu. Herkes Türkiye ile Yunanistan arasındaki problemlerden bahsederken, kişisel olarak burada çok büyük sevgi gördüm. Onlar bana daha iyi bir insan ve daha iyi bir futbolcu olmam konusunda yardım ettiler. Futbol insanları ve ülkeleri birleştirmek adına var. Hayatım boyunca unutamayacağım fotoğraflardan biri."

HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAM

Bakasetas, geçen sezon Galatasaray'a karşı son dakikalarda attığı golün anlamını ise şöyle açıkladı: "Hayatım boyunca unutamayacağım. Deplasmanda Galatasaray derbisiydi. Bir önceki maçta iki tane penaltı kaçırmıştım. Benim ve takımım için önemli bir karşılaşmaydı. Son dakikalarda attığım bir goldü. Gol sonrası ne yapacağımı hiç düşünmedim. O an ne hissediyorsam onu yapmaya çalıştım."

İLK GOL ÖNEMLİDİR

Yunan yıldız Bakasetas, bordo-mavili formayla kariyerindeki attığı ilk golün fotoğrafını şöyle anlattı: "Yeni bir takıma katıldığınızda ilk golünüzü unutamazsınız. Bu da Trabzonspor formasıyla attığım ilk golüm. Denizlispor'a karşıydı ve Trabzonspor'daki ikinci maçımdı. Sağ ayağımla atmıştım ve gol 61. dakikada gelmişti. Bu gol ile sahada daha özgür hissetmeye başlamıştım."

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