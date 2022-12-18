Trabzonspor'da yönetim ibra edildi!

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79'uncu olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.
Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.
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