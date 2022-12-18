Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da yönetim ibra edildi!

Trabzonspor'da yönetim ibra edildi!

Trabzonspor yönetimi, mali ve idari yönden oy çokluğu ile ibra edildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:30 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 13:57
Trabzonspor'da yönetim ibra edildi!

Trabzonspor'un 79'uncu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılıyor. Genel kurul toplantısında bordo-mavili ekibin net borcunun 2 milyar 383 milyon 292 bin 681 TL olduğu açıklandı.

Öte yandan Trabzonspor yönetim kurulu, 79'uncu olağan genel kuruldaki oylamada mali ve idari yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

DİĞER
Oktay Derelioğlu'ndan SABAH Spor'a gündem yaratacak sözler! "Jorge Jesus'un yerinde olsam..." | 'Makedonya'da Eljif Elmas gibi çok topçu var'
Alişan'ın kardeş acısı dinmiyor! 'Seni çok özledim Selçuk' dedi yürek sızlatan o satırlara Zahide Yetiş, Ece Erken ve birçok ünlüden mesaj yağdı
Dev final için nefesler tutuldu!
G.Saray için dev transfer iddiası! Milan'ın yıldızı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ağaoğlu'dan F.Bahçe göndermesi!
Trabzonspor'un borcu belli oldu!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
GÜMÜŞHANE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri! Pınar Karşıyaka'dan müthiş seri! 13:37
Çalımbay'dan Türkiye Kupası sözleri! "Amacımız..." Çalımbay'dan Türkiye Kupası sözleri! "Amacımız..." 13:34
Trabzonspor'da yönetim ibra edildi! Trabzonspor'da yönetim ibra edildi! 13:30
VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE VakıfBank Imoco Conegliano CANLI İZLE 13:23
F.Bahçe'den Jesus açıklaması! Sözleşmesi... F.Bahçe'den Jesus açıklaması! Sözleşmesi... 13:03
Galatasaray'da kampın yıldızı Barış Alper Yılmaz! Galatasaray'da kampın yıldızı Barış Alper Yılmaz! 12:50
Daha Eski
Beşiktaş'ta Welinton kararı! Beşiktaş'ta Welinton kararı! 12:48
G.Saray için dev transfer iddiası! Milan'ın yıldızı... G.Saray için dev transfer iddiası! Milan'ın yıldızı... 12:45
Mertens taraftarın sevgilisi oldu! Mertens taraftarın sevgilisi oldu! 12:44
Ağaoğlu'dan F.Bahçe göndermesi! Ağaoğlu'dan F.Bahçe göndermesi! 12:34
Bayern Neuer'in yerine takviyeye hazırlanıyor! Bayern Neuer'in yerine takviyeye hazırlanıyor! 11:56
BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Altınordu maçı saat kaçta? 11:49