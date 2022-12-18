Hamsik-Siopis kilit isimler

Fırtınaara sonrası önce kupada Samsunspor ile karşılaşacak. Ancak herkesin aklında Fenerbahçe derbisi var. İki takımın bu sezonki oyun istatistiklerine bakıldığında bordo-mavililer (maç başına); başarılı pas (yüzde 83), isabetli şut (5.92), rakip ceza sahasında topla buluşmada (20.62) önde... Gol beklentisi (2.15), başarılı kilit pas (5) ve kazanılan ikili mücadelede (yüzde 79.15) ise Fenerbahçe daha iyi... Fırtına ayrıca kendi yarı sahasında en az top kaybı yapan takım (146)... Oyuncu olarak ise Trabzonspor'da Hamsik maç başına en fazla isabetli pas veren orta saha (64.33), Siopis ise en fazla sahipsiz top kazanan orta saha (9.02) olarak öne çıkıyor. İki isme kritik derbide büyük iş düşecek.